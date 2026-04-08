Capotreno chiede di non fumare a bordo del convoglio ma viene minacciato e spintonato | 47enne arrestato a Tradate

Un capotreno ha chiesto a un passeggero di non fumare a bordo del treno, ma quest’ultimo ha reagito con minacce e spintoni. L’incidente si è verificato a Tradate e ha portato all’arresto di un uomo di 47 anni. La vicenda si inserisce in un episodio più ampio di aggressioni rivolte al personale ferroviario, segnalato nelle ultime settimane nella zona di Varese.

Varese, 8 aprile 2026 – Ancora aggressioni nei confronti del personale che gestisce il trasporto ferroviario. Dopo l’episodio avvenuto lo scorso 28 marzo, la Polizia di Stato di Varese è intervenuta anche due giorni dopo. La prima vicenda riguarda un’aggressione avvenuta su un convoglio proveniente dalla Svizzera. Secondo quanto riferito dal capotreno, un uomo era stato invitato ad abbassare il volume del proprio telefono cellulare, che arrecava disturbo ai viaggiatori. In reazione al richiamo, il passeggero, un 39enne, aveva dapprima insultato verbalmente il capotreno, per poi colpirlo con pugni al volto. Ed era stato arrestato. Follia sul treno a Varese, svizzero prende a pugni il controllore e lo manda in ospedale: arrestato Due giorni dopo, lunedì 30 marzo alle 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Capotreno chiede di non fumare a bordo del convoglio, ma viene minacciato e spintonato: 47enne arrestato a Tradate La capotreno gli chiede il biglietto e viene presa a pugni: l’aggressione sul convoglio ripresa dalle telecamereBusto Arsizio (Varese), 5 febbraio 2026 – Capotreno donna aggredita a pugni da un viaggiatore senza biglietto. Treno Milano-Como, paga il biglietto ma poi ci ripensa: caos a bordo e aggressione al capotreno, arrestato a CadoragoIl giovane viaggiava senza titolo di viaggio, paga la multa ma subito dopo pretende i soldi indietro. Temi più discussi: Anche sulla Ferrovia Retica i turisti sono sempre più irascibili: A volte bisogna chiamare la Polizia; Il caso della stazione di Bologna: Cinque poliziotti spostati a Rimini, disattesi gli impegni presi dopo l'omicidio del capotreno Ambrosio; Follia sul treno a Varese, svizzero prende a pugni il controllore e lo manda in ospedale: arrestato; La band di Ambro sul palco del Primo Maggio: Alessandro continua a vivere nella musica. Capotreno chiede di non fumare a bordo del convoglio, ma viene minacciato e spintonato: 47enne arrestato a TradateEnnesima aggressione ai danni del personale che gestisce il trasporto ferroviario. L’ultima risale a due giorni prima ... ilgiorno.it Il caso della stazione di Bologna: «Cinque poliziotti spostati a Rimini, disattesi gli impegni presi dopo l'omicidio del capotreno Ambrosio»Scoppia la polemica dopo l'annuncio del Siulp di cinque agenti Polfer spostati a Rimini. Comune e sindacati criticano la scelta. L'assessora alla Sicurezza Madrid: «Scelta inaccettabile, porterò il te ... corrieredibologna.corriere.it Vincenzo la Scala. . L’Italia e’ uno stato di buffoni !!!! 500 euro di multa a un extracomunitario che butta giù da un treno un capotreno perché gli chiede un biglietto !! 6300 euro di multa a me per 3 stecche di sigarette regolarmente comprate all’aereo porto e por - facebook.com facebook