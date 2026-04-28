Tenta di rubare degli alcolici e colpisce un addetto alla security | arrestato

Un tentativo di furto di bottiglie di alcolici presso un supermercato di viale Miramare si è concluso con l’arresto di un uomo. Durante il tentativo, l’individuo ha colpito un addetto alla sicurezza intervenuto per bloccarlo. La scena si è trasformata in uno scontro, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato condotto in commissariato, dove si sono svolte le formalità di rito.

Il furto di alcune bottiglie di alcolici alla Pam di viale Miramare è rapidamente degenerato in uno scontro. È successo ieri sera, intorno alle 19 e 30, quando un trentunenne di origine nordafricana che aveva sottratto diverse bottiglie di alcolici dal punto vendita ha oltrepassato l'area delle.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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