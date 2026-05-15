Un uomo è stato arrestato a Firenze dopo aver avvicinato un lavoratore che si recava al lavoro in bicicletta. Secondo quanto ricostruito, ha minacciato la vittima con un paio di tronchesi e un coltello, tentando di sottrarre la bici. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 15 maggio. La polizia è intervenuta e ha fermato l’autore dell’aggressione, che è stato portato in caserma. La bici è stata recuperata e restituita al proprietario.

Firenze, 15 maggio 2026 - Stava andando al lavoro in bicicletta quando sarebbe stato avvicinato, minacciato con un paio di tronchesi e derubato del mezzo. Per questo la polizia di stato di Firenze ha arrestato un uomo di 47 anni con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 13 maggio tra via Baracca e piazza Puccini. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, un cittadino malese di 40 anni, stava percorrendo la strada in sella alla propria bici per raggiungere il posto di lavoro quando sarebbe stato affrontato dal 47enne. L’uomo, secondo la denuncia raccolta dalla polizia, avrebbe minacciato il quarantenne brandendo un paio di tronchesi e facendo intendere di avere anche un coltello custodito all’interno del marsupio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia un lavoratore con tronchesi e coltello per rubargli la bici: arrestato

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