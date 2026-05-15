Mimì da Sud a Sud con Mario Incudine | tappa al Nuovo Teatro Scaletta

Da messinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio alle 18.30 si terrà al Nuovo Teatro Scaletta uno spettacolo intitolato “Mimì – da Sud a Sud sulle note di Modugno”, parte della stagione 2526 “Abitare il Tempo” diretta da Maurizio Puglisi. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Mario Incudine, vede in scena anche i musicisti Antonio Vasta e Pino Ricosta. La rappresentazione propone un racconto musicale che attraversa le radici del sud e la musica di Modugno, con un focus sulle tradizioni e le sonorità mediterranee.

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Domenica 17 maggio  alle ore 18.30 al Nuovo Teatro Scaletta, per la stagione 2526 “Abitare il Tempo” con la direzione artistica di Maurizio Puglisi, andrà in scena “Mimì – da Sud a Sud sulle note di Modugno” di e con Mario Incudine, e con i musicisti in scena Antonio Vasta, Pino Ricosta e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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MIMÌ DA SUD A SUD - SULLE NOTE DI MODUGNO: AL TEATRO BELLINI IL TALENTO DI MARIO INCUDINE

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