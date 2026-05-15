Mimì da Sud a Sud con Mario Incudine | tappa al Nuovo Teatro Scaletta
Domenica 17 maggio alle 18.30 si terrà al Nuovo Teatro Scaletta uno spettacolo intitolato “Mimì – da Sud a Sud sulle note di Modugno”, parte della stagione 2526 “Abitare il Tempo” diretta da Maurizio Puglisi. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Mario Incudine, vede in scena anche i musicisti Antonio Vasta e Pino Ricosta. La rappresentazione propone un racconto musicale che attraversa le radici del sud e la musica di Modugno, con un focus sulle tradizioni e le sonorità mediterranee.
Domenica 17 maggio alle ore 18.30 al Nuovo Teatro Scaletta, per la stagione 2526 “Abitare il Tempo” con la direzione artistica di Maurizio Puglisi, andrà in scena “Mimì – da Sud a Sud sulle note di Modugno” di e con Mario Incudine, e con i musicisti in scena Antonio Vasta, Pino Ricosta e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
MIMÌ DA SUD A SUD - SULLE NOTE DI MODUGNO: AL TEATRO BELLINI IL TALENTO DI MARIO INCUDINE
Sullo stesso argomento
“Mimì da Sud a Sud”: spettacolo di teatro-canzone di e con Mario Incudine a LocriUno spettacolo di teatro-canzone in cui si alternano monologhi e brani musicali, quelli del primo Modugno.
Fondazione con il Sud, Riabitare il Sud: il Cilento ammesso alla seconda fase: 2 mln per la co-progettazioneIl Cilento accede alla seconda fase, quella della co-progettazione, del bando “Riabitare il Sud – Bando per lo sviluppo locale”, promosso da...
Un uomo del Sud. Un sogno. Un palcoscenico da conquistare. MIMÌ – DA SUD A SUD Un viaggio intenso sulle note di Domenico Modugno, tra Sicilia, radici e identità. La storia di Mimì… che potrebbe essere chiunque. Un racconto che attraversa sogni, s facebook
Ricci Marie Harbour - Results on X | Live Posts & Updates x.com