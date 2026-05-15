Mimì da Sud a Sud con Mario Incudine | tappa al Nuovo Teatro Scaletta

Domenica 17 maggio alle 18.30 si terrà al Nuovo Teatro Scaletta uno spettacolo intitolato “Mimì – da Sud a Sud sulle note di Modugno”, parte della stagione 2526 “Abitare il Tempo” diretta da Maurizio Puglisi. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Mario Incudine, vede in scena anche i musicisti Antonio Vasta e Pino Ricosta. La rappresentazione propone un racconto musicale che attraversa le radici del sud e la musica di Modugno, con un focus sulle tradizioni e le sonorità mediterranee.

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