Mimì da Sud a Sud | spettacolo di teatro-canzone di e con Mario Incudine a Locri

A Locri è andato in scena uno spettacolo di teatro-canzone interpretato e ideato da Mario Incudine. L’evento ha visto alternarsi monologhi e brani musicali, tra cui alcune canzoni del primo Modugno. Lo spettacolo si è concentrato sulla figura di Mimì, con un focus sugli aspetti culturali e musicali legati alla sua storia. La rappresentazione si è svolta in un teatro locale, attirando un pubblico interessato alla musica e alla narrazione teatrale.

Uno spettacolo di teatro-canzone in cui si alternano monologhi e brani musicali, quelli del primo Modugno. Per il prossimo appuntamento della Stagione Teatrale della Locride, un lungo racconto in cui musica, ricordi e parole si mescolano nel racconto della vita di un uomo e di un artista.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Teatro musicale: Mario Incudine al Massimo di Adrano con 'Mimì' Frana di Petacciato, riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e TermoliSulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, la task force messa in campo da Autostrade per l’Italia prosegue le attività... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Mimì da Sud a Sud: spettacolo di teatro-canzone di e con Mario Incudine a Locri il 26 aprile 2026; Locri, Mimì porta Modugno a teatro.