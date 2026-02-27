Fondazione con il Sud Riabitare il Sud | il Cilento ammesso alla seconda fase | 2 mln per la co-progettazione

Il Cilento è stato ammesso alla seconda fase del bando “Riabitare il Sud”, promosso dalla Fondazione con il Sud, che prevede un finanziamento di 2 milioni di euro per la co-progettazione. La selezione riguarda l’aggregazione dei Comuni di Ascea, Ceraso, Novi Velia e San Mauro La Bruca, che lavoreranno insieme per sviluppare progetti di rilancio locale. La fase successiva coinvolgerà le amministrazioni comunali nell’elaborazione di iniziative condivise.

Il Cilento accede alla seconda fase, quella della co-progettazione, del bando “Riabitare il Sud – Bando per lo sviluppo locale”, promosso da Fondazione con il Sud, grazie all’aggregazione dei Comuni di Ascea, Ceraso, Novi Velia e San Mauro La Bruca. Su 57 proposte presentate a livello nazionale, quella del partenariato cilentano rientra tra le sole quattro aggregazioni selezionate in Italia per accedere alla fase decisiva, durante la quale saranno definiti i progetti esecutivi. Per questa seconda fase è prevista una dotazione complessiva di 2 milioni di euro destinata al partenariato. Un bando contro lo spopolamento. “Riabitare il Sud” punta a contrastare lo spopolamento e a sostenere percorsi di rigenerazione demografica e sociale nelle regioni del Mezzogiorno, promuovendo nuove opportunità di sviluppo nei contesti più fragili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

?Riabitare il Sud?: Cilento e Sannio varano i progetti anti spopolamentoSono proprio loro, i piccoli Comuni del Mezzogiorno a più alto rischio di spopolamento, i primi a non rassegnarsi.

Leggi anche: Fondazione Con il Sud, 8 mln contro lo spopolamento del Meridione: 260 comuni coinvolti

Temi più discussi: Riabitare il Sud: 4 territori accedono alla seconda fase del bando; Bando Benvenuti a Casa 2026: 5 Milioni per l’Housing Sociale nel Sud Italia; Fondazione Con il Sud, 8 mln contro lo spopolamento del Meridione: 260 comuni coinvolti; Caltanissetta, appello alla valorizzazione degli spazi culturali: opportunità dal bando della Fondazione con il Sud.

Spopolamento: Fondazione con il Sud, 4 territori accedono alla seconda fase del bando di sviluppo locale per la rigenerazione del MezzogiornoLa Fondazione con il Sud ha deliberato le quattro proposte che saranno ammesse alla seconda fase di Riabitare il Sud – Bando di sviluppo locale per la rigenerazione del Sud Italia. L’iniziativa sper ... agensir.it

Riabitare il Sud: il Cilento ammesso alla seconda faseIl Cilento è stato ammesso alla seconda fase (co-progettazione) del bando Riabitare il Sud – Bando per lo sviluppo locale, promosso da Fondazione con i ... gazzettadisalerno.it

RIABITARE IL SUD Oltre 260 piccoli Comuni e più di 200 Enti di Terzo Settore hanno risposto al bando della Fondazione con il Sud per favorire la rigenerazione demografica dei territori attraverso una strategia integrata di sviluppo locale. Tra le 57 prop - facebook.com facebook

"Riabitare il Sud" Oltre 260 piccoli comuni e più di 200 enti di terzo settore hanno risposto, insieme, al bando promosso dalla Fondazione #conilSud per favorire la rigenerazione demografica. 4 territori accedono alla seconda fase. #spopolamento #bandi x.com