Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026 sono stati presentati numerosi look, tra cui abiti di sartoria, dettagli di strass e creazioni di una nota firma italiana. Gli outfit della serata si sono rivelati più sobri rispetto alla prima, ma comunque adeguati al contesto del palco, riuscendo a coniugare stile e spettacolo. La scelta degli abiti ha coinvolto diversi artisti, con alcuni look più discreti e altri più appariscenti, tutti comunque pensati per valorizzare la performance.

La seconda serata di Eurovision Song Contest è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi abiti da sera sartoriali. L'azera Jiva ha sfoggiato ha sfoggiato un vestito corto davanti e lungo dietro disegnato da Kamilla Babayeva, fondatrice del brand con sede a Baku L'Arc. La stilista ha detto che l'abito è stato creato «con amore, dedizione e ogni dettaglio realizzato per brillare sul palco dell'Eurovision». Brillare ha brillato: sul vestito che ha richiesto 32 giorni di lavoro sono state cuciti strass di diverse dimensioni su tessuti diversi e sovrapposti. Inoltre anche i colori hanno avuto la loro parte: il rosso stava per l'attrazione, il nero per la separazione e il blu per la freddezza e la distanza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milioni di strass, abiti di sartoria e perfino una grande firma italiana: ecco tutti i look della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2026

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