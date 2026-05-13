Durante la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 sono stati mostrati vari look dei partecipanti, tra cui anche quello di Sal Da Vinci. I costumi di scena indossati non sono stati particolarmente sorprendenti né hanno avuto un grande impatto dal punto di vista stilistico. Le scelte di abbigliamento sono risultate più che altro funzionali, senza creare grandi emozioni o innovazioni nel settore della moda.

Se il tradizionale turquoise carpet della vigilia riserva qualche piacevole sorpresa sul fronte dello stile, durante le serate dello show più che di vestiti possiamo parlare di costumi di scena. Quando ci si avvicina all'Eurovision Song Contest bisogna abbandonare l'immaginario forgiato in 76 anni di storia e comprendere che ogni esibizione è pensata come un act da guardare a 360 gradi. Uno spettacolo in cui gli abiti devono sostenere le mille luci, i metri e metri di palcoscenico da riempire con effetti speciali e, nella stragrande maggioranza dei casi, anche le danze sfrenate. Certi topoi cari alla storia eurovisiva sembrano archiviati, almeno a giudicare dalla prima semifinale dell'edizione 2026.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision Song Contest 2026: tutti i look della prima semifinale di (Sal Da Vinci compreso)

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