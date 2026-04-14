Turiste belghe investite e uccise sull' A24 pirata della strada condannato a 11 anni e sei mesi

Il tribunale di Roma ha condannato a 11 anni e sei mesi un uomo accusato di aver investito e ucciso due turiste belghe sulla A24, nel tratto urbano, la sera dell’8 ottobre 2022. L’incidente ha portato alla morte di Wibe Bijls e Jessy Dewildeman. La decisione giudiziaria si basa sui fatti accertati riguardanti l’investimento che ha causato il decesso delle due donne.

Il tribunale di Roma ha condannato a 11 anni e sei mesi Francesco Moretti. L’uomo, la sera dell’8 ottobre 2022, investì e uccise le due turiste belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman sul tratto urbano della A24. Su di lui pendeva l'accusa di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga e dalla.🔗 Leggi su Romatoday.it

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