Milano il Duomo si accende | 13 star per il concerto di Radio Italia

A Milano, il Duomo si illumina per un concerto di Radio Italia, con la partecipazione di tredici artisti noti. L’evento si svolge in una location simbolica della città e prevede l’esibizione di nuovi talenti musicali, che saliranno sul palco. Sono stati annunciati i metodi per accedere all’area VIP, riservata a un pubblico selezionato, che potrà godere dello spettacolo da una posizione privilegiata.

? Punti chiave Chi sono i nuovi talenti che saliranno sul palco del Duomo?. Come si può accedere all'area VIP per assistere allo show?. Quali regole di sicurezza interesseranno il pubblico in Piazza Duomo?. Dove si sposterà la produzione musicale dopo la tappa milanese?.? In Breve Orchestra diretta da Bruno Sartori con partecipazione di Arisa e conduttori come Enzo Miccio.. Accesso tramite prenotazioni Ticketone dal 27 aprile o kit VIP acquistabili dal 21 aprile.. Evento gratuito con 20.000 spettatori in presenza e milioni di utenti digitali.. Prossima tappa del tour programmata per domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo.. Domani sera...🔗 Leggi su Ameve.eu

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Duomo di Milano - Johann Sebastian Bach - Passione secondo Giovanni (Johannespassion) BWV 245

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