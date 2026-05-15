A Milano, presso la chiesa di San Simpliciano, si sta tenendo una cerimonia per ricordare gli 850 anni della battaglia contro le truppe di un imperatore. La commemorazione si è spostata dalla località di Legnano a questa chiesa, che si trova nel centro della città. Durante l’evento si discutono aspetti storici legati all’esito della battaglia e ai presunti segni divini che avrebbero influenzato il risultato. La celebrazione coinvolge membri della comunità e rappresentanti religiosi.

? Punti chiave Come ha fatto un segno divino a cambiare l'esito della battaglia?. Perché la celebrazione si è spostata da Legnano verso Milano?. Chi sono i martiri i cui resti riposano nella basilica?. Cosa rappresenta oggi la Croce di Ariberto per le contrade?.? In Breve Veglia spostata da San Magno a Legnano alla Basilica di San Simpliciano a Milano.. Legame storico con il Carroccio di Ariberto d'Intimiano e i martiri Sisinnio, Martirio e Alessandro.. Processione con otto reggenze delle contrade da Piazza della Scala verso la Basilica.. Decreto del 28 maggio 1393 stabilì la festività civile e religiosa per il contado.. Domani alle 21, presso la basilica di San Simpliciano a Milano, l’arcivescovo Mario Delpini presiederà la solenne Veglia della Croce in occasione dell’850° anniversario della storica battaglia contro il Barbarossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, San Simpliciano celebra l’850° anno della sfida al Barbarossa

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