Milano Gruppo Cap punta al miliardo | nuovi piani per l’acqua al 2037
Il gruppo incaricato della gestione dell'acqua a Milano ha annunciato piani futuri che prevedono investimenti per raggiungere un miliardo di euro entro il 2037. Tra gli obiettivi ci sono l’installazione di nuovi depuratori e l’adozione di tecnologie digitali per migliorare il monitoraggio e ridurre gli sprechi. Le decisioni riguardano anche le modalità di distribuzione dell’acqua nelle abitazioni e come garantire una qualità più alta attraverso interventi specifici. L’azienda ha comunicato i propri piani senza indicare tempistiche precise.
? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi depuratori la qualità dell'acqua nelle case?. Quali tecnologie digitali userà l'azienda per combattere gli sprechi idrici?. Come verranno trasformati i rifiuti liquidi in energia per il territorio?. Perché sono necessari 23 milioni di euro per i microinquinanti emergenti?.? In Breve Investimenti 925,4 milioni euro per il piano industriale 2026-2033 approvato dall'assemblea.. 83 milioni euro destinati a progetti di adattamento climatico e città spugna.. Michele Falcone coordina potenziamento depuratori a Peschiera, Truccazzano, Parabiago e Pero.. Obiettivo 21% elettricità autoprodotta entro il 2026 tramite programma Cap Evolution. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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