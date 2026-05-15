Milano Gruppo Cap punta al miliardo | nuovi piani per l’acqua al 2037

Il gruppo incaricato della gestione dell'acqua a Milano ha annunciato piani futuri che prevedono investimenti per raggiungere un miliardo di euro entro il 2037. Tra gli obiettivi ci sono l’installazione di nuovi depuratori e l’adozione di tecnologie digitali per migliorare il monitoraggio e ridurre gli sprechi. Le decisioni riguardano anche le modalità di distribuzione dell’acqua nelle abitazioni e come garantire una qualità più alta attraverso interventi specifici. L’azienda ha comunicato i propri piani senza indicare tempistiche precise.

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