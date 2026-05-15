Gruppo Cap ecco i nomi nel nuovo Cda | pronto il piano da un miliardo per l' acqua a Milano

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio di amministrazione di Gruppo Cap ha annunciato i componenti del nuovo organo direttivo e ha presentato un piano da un miliardo di euro destinato al settore dell'acqua a Milano. Yuri Santagostino continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato per i prossimi tre anni. La nomina e il piano di investimento sono stati comunicati ufficialmente e riguardano le strategie di gestione e sviluppo del servizio idrico nella città.

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Yuri Santagostino rimane alla guida di gruppo Cap per il prossimo triennio nel doppio ruolo di presidente e amministratore delegato. Lo ha deciso l'assemblea dei soci dell'utility idrica della città metropolitana di Milano, che ha rinnovato la governance e approvato l'aggiornamento del piano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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