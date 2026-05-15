milano due imprenditori di taurianova assolti per bancarotta

Due imprenditori di Taurianova sono stati assolti nel procedimento che si è svolto a Milano, relativo a accuse di bancarotta. La sentenza riguarda le accuse mosse dalla Procura nei loro confronti, che contestava irregolarità finanziarie e gestione fallimentare. La difesa ha presentato memorie e prove che hanno portato all'assoluzione, dimostrando l’assenza di elementi sufficienti per condannare. Il processo si è concluso con l’assoluzione degli imputati, che sono stati giudicati non colpevoli delle accuse mosse.

? Domande chiave Chi sono gli imprenditori coinvolti nel processo di Milano?. Come ha fatto la difesa a smontare le accuse della Procura?. Perché il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste?. Quali sono le conseguenze per la reputazione delle aziende locali?.? In Breve Difesa affidata agli avvocati Antonio Fiumanò di Milano e Alessandro Nostro di Palmi.. Giudizio abbreviato concluso dal giudice dell'udienza preliminare Dott. Mariani.. Sentenza chiude il capitolo per le famiglie e l'economia di Taurianova.. Verifica contabile ha smentito le ipotesi iniziali della Procura milanese.. Il tribunale di Milano ha emesso ieri una sentenza di assoluzione per due imprenditori di Taurianova, A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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