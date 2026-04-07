Torino scommesse illegali con giocata assistita | assolti due imprenditori due anni di carcere per un barista

Due imprenditori sono stati assolti dall’accusa di accesso abusivo a sistema informatico in relazione a scommesse illegali con giocata assistita a Torino. La corte d’appello ha deciso di riqualificare la posizione, mentre un barista coinvolto nel caso ha ricevuto una condanna a due anni di carcere. La vicenda riguarda attività di gioco non autorizzate e il loro coinvolgimento nelle indagini condotte nelle scorse settimane.

Assolti dal reato di accesso abusivo a sistema informatico perché non hanno commesso il fatto. Nei giorni scorsi, la corte d’appello di Torino ha ribaltato in questo modo la sentenza nei confronti di Vincenzo Saviano (fondatore del gruppo Vincitù) e Beniamino Gianfelici (in passato amministratore della piattaforma newgioco,it). Due anni fa, la giudice Paola Rigonat aveva condannato entrambi a due anni e tre mesi di reclusione, con multa di 20mila euro anche per raccolta abusiva di scommesse. Per quest’ultimo reato, riqualificato come contravvenzione, i due imputati hanno risolto la posizione con il pagamento di un’oblazione. Li difende l’avvocato Marco Ripamonti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Lavoratori sfruttati per la raccolta di pomodori, assolti due imprenditoriEmesso il verdetto per i titolari dell’azienda agricola Flora, a Monteroni di Lecce, finiti al banco degli imputati nell’ambito di un’inchiesta che...

Accusati di essere scafisti, assolti dal tribunale di Locri dopo due anni di carcereI tre uomini erano accusati di aver trasportato 85 migranti fino al porto di Roccella Ionica, ma i giudici non hanno riconosciuto le responsabilità...

Temi più discussi: Scommesse illegali a Catania: accesso diretto a siti esteri e puntate fuori controllo; Torino, slot machine illegali in tre bar: maxi sanzioni da oltre 6 milioni; Slot irregolari e milioni evasi: maxi blitz a Torino contro il gioco illegale; Scoperto un centro di scommesse abusivo: scatta la chiusura.

Slot illegali a Torino e Val di Susa, sequestri e denunceLa Guardia di finanza di Torino, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha eseguito 20 controlli in esercizi del capoluogo, scoprendo irregolarità nella gestione di apparecchi da gioco e sequestra ... lospiffero.com

Caso scommesse nel calcioGli ultimi aggiornamenti sul caso scommesse che ha coinvolto i calciatori Fagioli, Tonali e Zaniolo oltre a giocatori della Serie A. Dopo l’autodenuncia di Fagioli - centrocampista della Juventus - pe ... fanpage.it

Nuove frontiere della #chirurgia oncologica alle #Molinette di #Torino: un paziente di 76 anni, inoperabile altrove, è stato sottoposto a un #intervento innovativo con sedazione cosciente e ipnosi, evitando rischi respiratori elevati - facebook.com facebook

Corsa alla presidenza Figc, il presidente Lnd Giancarlo Abete da Torino: "Bisogna partire dalla condivisione dei contenuti per le riforme. È un problema di sistema del calcio italiano, legittimo che si candidi chi ha consenso e capacità di proposta". x.com