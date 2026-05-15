milano conclusa la fase diocesana della beatificazione di don giussani

A Milano si è conclusa la fase diocesana del procedimento per la beatificazione di un sacerdote noto per il suo insegnamento. Durante l'ultimo incontro, è stata posta una domanda centrale sulla libertà dell'uomo di fronte a una scelta: accettare o meno Cristo. La discussione si è concentrata su questa questione, senza ulteriori dettagli sul percorso ufficiale o sui passaggi successivi. La conclusione della fase diocesana rappresenta un passaggio formale nel processo di canonizzazione.

"L’uomo non può immaginare un problema più grande per la sua libertà: Cristo sì o no?". Una domanda assoluta. E una scelta, quella della fede, che don Luigi Giussani ha trasformato nella missione della sua vita. Nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, i vespri che chiudono la fase diocesana della causa di beatificazione del "Giuss", come lo chiamavano i suoi ragazzi. Una celebrazione nel giorno dell’Ascensione, festa particolarmente cara al fondatore di Comunione e Liberazione, che la interpretava come la discesa di Cristo nella profondità dell’uomo. L’arcivescovo Mario Delpini ha presieduto il rito che segna un passaggio decisivo: tutto il materiale raccolto sulla vita di Giussani partirà ora per il Vaticano, dove si aprirà la fase romana del processo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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