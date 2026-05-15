Don Giussani verso la beatificazione | chiusa a Milano la fase diocesana ora tocca al Vaticano

Si è conclusa a Milano la fase diocesana relativa alla causa di beatificazione di Don Giussani, sacerdote e fondatore di Comunione e Liberazione. Ora il procedimento passa alla Santa Sede, dove sarà valutata ufficialmente la sua vita e le eventuali virtù. La procedura, avviata diversi anni fa, ha visto la raccolta di documenti e testimonianze nella diocesi di provenienza. La decisione di procedere con il processo di beatificazione rappresenta un passo importante nella fase canonica.

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Si è conclusa la fase diocesana della causa di beatificazione di Don Giussani, sacerdote milanese e fondatore di Comunione e liberazione. L’annuncio è stato dato dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, durante la celebrazione dei vespri dell’ascensione nella basilica di Sant’Ambrogio nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Annuncio Storico: Don Giussani verso la Beatificazione! Sullo stesso argomento Don Giussani: conclusa la fase diocesana per la beatificazione? Domande chiave Cosa accadrà ora con i documenti consegnati al Vaticano? Chi dovrà valutare ufficialmente le virtù di don Giussani? Come influirà... Leggi anche: Vaticano, via libera al processo di beatificazione per don Malgesini Nel giorno della chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione, il ricordo di don Luigi Giussani diventa il racconto di una fede capace di generare un popolo e di farsi da parte per lasciare spazio a Cristo. ilsussidiario.net/news/beatifica… #dio #cri x.com Don Giussani verso la beatificazione: chiusa a Milano la fase diocesana, ora tocca al VaticanoLo ha detto Mario Delpini, arcivescovo di Milano, durante la celebrazione dei vespri dell’ascensione nella basilica di Sant’Ambrogio nella serata di giovedì 14 maggio ... milanotoday.it Beatificazione di don Giussani, conclusa la fase diocesana dell’inchiesta: adesso tocca al PapaOra i documenti raccolti saranno trasmessi al Dicastero per le cause dei Santi della Santa Sede, dove verranno verificati. Ieri la celebrazione in ... milano.repubblica.it