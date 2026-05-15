Don Giussani | conclusa la fase diocesana per la beatificazione

È stata completata la fase diocesana per la beatificazione di don Giussani, con i documenti raccolti e trasmessi al Vaticano. Ora i fascicoli vengono esaminati dalla Congregazione delle cause dei santi, che si occupa di valutare ufficialmente le virtù del religioso. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel procedimento, prima di eventuali ulteriori passaggi ufficiali. Non ci sono ancora date precise su quando si concluderà il percorso o sui tempi necessari per una decisione definitiva.

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? Domande chiave Cosa accadrà ora con i documenti consegnati al Vaticano? Chi dovrà valutare ufficialmente le virtù di don Giussani? Come influirà questa decisione sul futuro di Comunione e Liberazione? Perché l'arcivescovo Delpini ha definito questo percorso una storia di grazia??? In Breve Davide Prosperi, presidente Fraternità CL, esprime gratitudine alla Diocesi di Milano. Diecimila persone hanno partecipato all'omaggio presso la Basilica di Sant’Ambrogio. L'iter passa ora ai . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Don Giussani: conclusa la fase diocesana per la beatificazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Beatificazione e canonizzazione di monsignor Luigi GiussaniNel giorno della Solennità dell’Ascensione del Signore, giovedì 14 maggio 2026, si chiude la fase diocesana del processo di Beatificazione e... Como, parte l’iter per la beatificazione di don Roberto Malgesini? Cosa scoprirai Chi può segnalare documenti o testimonianze sulla vita del sacerdote? Come è avvenuta la tragica morte di don Roberto Malgesini?... Beatificazione di don Giussani, conclusa la fase diocesana dell’inchiesta: adesso tocca al PapaOra i documenti raccolti saranno trasmessi al Dicastero per le cause dei Santi della Santa Sede, dove verranno verificati. Ieri la celebrazione in ... milano.repubblica.it Milano: conclusa la fase diocesana della causa di beatificazione di don Giussani. Basilica S. Ambrogio gremita per il Gius(Milano) La basilica di Sant’Ambrogio gremita fin da due ore prima dell’inizio della celebrazione per la chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione di monsignor Giussani, fondatore ... agensir.it