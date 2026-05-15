Milano | 200 milioni per raddoppiare le biblioteche e la nuova Beic

A Milano sono stati stanziati 200 milioni di euro per raddoppiare il numero di biblioteche nella città e per finanziare la creazione di una nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic). La storica Biblioteca Sormani subirà un trasloco e alcune sue sale attualmente dedicate ai libri saranno riconvertite o riqualificate per altri usi. I lavori e i cambiamenti sono destinati a modificare l’accesso agli spazi dedicati alla lettura e allo studio, senza però modificare l’assetto complessivo delle strutture.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambierà l'accesso alla storica biblioteca Sormani dopo il trasloco?. Cosa diventeranno le sale attualmente occupate dai libri della Sormani?. Perché il Comune ha deciso di assumere 31 nuovi bibliotecari?. Come influirà la nuova Beic sulle biblioteche di quartiere?.? In Breve Piano prevede 31 nuove assunzioni per gestire 1 milione di prestiti annui.. Patrimonio Sormani trasferito alla Beic con sale studio aperte al pubblico.. Utenza minorenni in crescita del 20% nel circuito delle 26 biblioteche.. Superficie culturale raddoppierà da 30mila a 60mila metri quadrati totali.. Il Comune di Milano investirà 200 milioni di euro in dieci anni per potenziare il sistema bibliotecario cittadino, raddoppiando la superficie totale degli spazi dedicati alla cultura da 30mila a 60mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 200 milioni per raddoppiare le biblioteche e la nuova Beic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Beic pronta tra un anno, ma scatta la protesta: "Che fine faranno le altre biblioteche di Milano?"Sarà pronta tra poco più di un anno la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic), ma il futuro del sistema bibliotecario milanese resta al... Leggi anche: In arrivo 200 milioni per potenziare la rete elettrica di Milano A Milano in 10 anni 200 milioni per le biblioteche, superficie raddoppia. Assessore, 'la Beic non si sostituirà alle realtà rionali e di quartiere' #ANSA x.com A Milano in 10 anni 200 milioni per le biblioteche, superficie raddoppiaDuecento milioni di euro investiti in dieci anni per rafforzare le biblioteche di Milano, la cui superficie infatti raddoppia passando da 30mila metri quadrati a 60mila. (ANSA) ... ansa.it Milano, reati fiscali e riciclaggio: perquisizioni in 9 società lavatrici di denaro, trovati contanti per un milione e 200 mila euroLa guardia di finanza ritiene di aver accertato una ulteriore evasione fiscale di 62 milioni per omessa dichiarazione e di 10 milioni per dichiarazione infedele ... milano.corriere.it