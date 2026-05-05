Beic pronta tra un anno ma scatta la protesta | Che fine faranno le altre biblioteche di Milano?

Tra poco più di un anno sarà inaugurata la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic) a Milano, ma si susseguono le proteste da parte di operatori e addetti ai lavori. La preoccupazione riguarda le sorti delle altre biblioteche cittadine, che potrebbero ricevere meno attenzione e risorse. Mentre si avvicina l'apertura della nuova struttura, il dibattito sulla gestione e il sostegno al sistema bibliotecario locale continua a essere acceso.

Sarà pronta tra poco più di un anno la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic), ma il futuro del sistema bibliotecario milanese resta al centro delle preoccupazioni di chi in quel mondo ci lavora. Proprio per questo nella giornata di mercoledì 6 maggio è in programma un’iniziativa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il cantiere che verrà smantellato (e che fine faranno le famiglie che hanno comprato casa) La ferrovia Termini Centocelle ha chiuso per sempre: che fine faranno i lavoratori?Il destino della Termini Centocelle è stato scritto: la ferrovia non riaprirà più. Altri aggiornamenti Beic pronta tra un anno, ma scatta la protesta: Che fine faranno le altre biblioteche di Milano?Sarà pronta tra poco più di un anno la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic), ma il futuro del sistema bibliotecario milanese resta al centro delle preoccupazioni di chi in quel mondo ci ... milanotoday.it Beic, il sindaco accelera sui lavori: Spero di inaugurare la biblioteca. Conterrà oltre tre milioni di libri. Visita della Commissione europeaSpero di inaugurarla io. Il sindaco Giuseppe Sala, reduce dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, deve averci preso gusto con i tagli del nastro e al termine della visita di ... ilgiorno.it