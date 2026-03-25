Una somma di 200 milioni di euro è stata assegnata dalla Banca europea per gli investimenti a favore di A2a, con l’obiettivo di migliorare e sviluppare le reti di distribuzione elettrica in Lombardia. La cifra fa parte di un intervento più ampio volto a sostenere i piani di ammodernamento delle infrastrutture di rete, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Li ha destinati la Bei per A2a, in vista di molti interventi. Ecco quali sono In totale 200 milioni di euro per A2a. Li ha accordati la Banca europea per gli investimenti, la Bei, per lo sviluppo e l’ammodernamento delle reti di distribuzione elettrica in Lombardia (in coerenza con i target di decarbonizzazione nazionali ed europei). Nello specifico, i soldi sosterranno il rafforzamento delle infrastrutture elettriche nella provincia di Milano. Si prevedono investimenti per il rinnovo di circa 450 km di rete in media tensione, e di circa 140 km in bassa tensione con l’impiego di cavi di nuova generazione, oltre ad attività di razionalizzazione della rete. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - In arrivo 200 milioni per potenziare la rete elettrica di Milano

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