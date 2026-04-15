Nel video che mostra la collezione di Neymar si nota la presenza di una maglia del Milan, tra gli oggetti esposti. L’immagine ha attirato l’attenzione degli appassionati, soprattutto perché il calciatore brasiliano ha un legame noto con Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del club. La maglia sembra essere uno degli oggetti più evidenti tra i cimeli, anche se non sono stati forniti dettagli sulla provenienza o sul motivo della sua presenza nella collezione.

La notizia arriva direttamente dai social: in un video diffuso da 'SportMediaset', Neymar ha mostrato la propria collezione privata di maglie e trofei. Tra i tanti cimeli spicca un dettaglio che interessa da vicino il Milan: una maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic, risalente alla stagione 20202021. Un gesto che conferma il rapporto di stima reciproca tra i due campioni, pur non avendo mai condiviso lo spogliatoio. Il brasiliano è approdato al Paris Saint-Germain nel 2017, mentre lo svedese aveva lasciato Parigi nel 2016. All’epoca dell’arrivo del brasiliano sotto la Torre Eiffel, Ibrahimovic commentò così l’operazione: “Neymar è l’uomo che può cambiare le sorti del Psg in Europa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Neymar, spunta una maglia del Milan nella sua collezione: il legame con Zlatan Ibrahimovic

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