Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la situazione di Hakan Calhanoglu, affermando che il giocatore ha deciso di lasciare il suo club per un'offerta di 500 mila euro di stipendio in meno rispetto a quella attuale. La vicenda riguarda le trattative tra Calhanoglu e il club, che non sono state rese pubbliche, e si concentra sulla decisione del calciatore di cambiare squadra.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha voluto spendere alcune parole su Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan ora la servizio dell'Inter e autore di una doppietta nella gara di ieri contro il Como in Coppa Italia. Ravezzani, nel suo pensiero, ha voluto fare alcuni riferimenti anche agli anni trascorsi al Milan, con Pioli in panchina e Maldini in dirigenza. "Non c’è dubbio che l’operazione Calha abbia cambiato i destini di Milan e Inter. I rossoneri han vinto uno scudetto subito. Ma negli anni la differenza è stata enorme. Averlo perso per 500k di stipendio (Pioli lo considerava indispensabile) è stata grave distrazione...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calhanoglu, Ravezzani accusa Maldini e il Milan: “Addio per 500 k di stipendio” (E ha ragione)

Notizie correlate

Ravezzani torna sulla sliding doors di Calhanoglu: «Ha cambiato i destini di Inter e Milan. Averlo perso per 500k…»di Redazione Inter News 24Ravezzani, sul suo profilo X, ha parlato così di Calhanoglu e ricordato la sliding doors legata a Inter e Milan: le sue...

Ravezzani: “Il Milan ha chiamato i vertici Aia… ma a chi ha telefonato? Ieri…”Non intendono placarsi le polemiche legate alla gestione delle partite da parte degli arbitri italiani.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Milan, attacco a Maldini: Che errore, hai fatto un grande regalo all'Inter.

Ravezzani: Maldini con Calhanoglu fece un errore: convinto di una cosa, non si accorse che…L'errore grave della dirigenza rossonera ricostruito da Ravezzani ... msn.com

Ravezzani torna sulla sliding doors di Calhanoglu: «Ha cambiato i destini di Inter e Milan. Averlo perso per 500k…»Ravezzani, sul suo profilo X, ha parlato così di Calhanoglu e ricordato la sliding doors legata a Inter e Milan: le sue parole ... milannews24.com