Il cardinale ha riconosciuto di aver commesso diversi errori, senza entrare nei dettagli. Successivamente, ha rivolto una critica all’Inter, commentando la sconfitta in Champions League contro il PSG. La sua dichiarazione si è concentrata sull’esito della partita, senza ulteriori approfondimenti sulle cause o sulle responsabilità. La discussione si è concentrata principalmente su quanto accaduto durante la sfida e sulla propria esperienza personale.

Il numero uno del Milan Gerry Cardinale ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' sottolineando anche di come abbia commesso lui stesso molti errori: "Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò. Una delle lezioni più grandi è stata capire quanto il contesto sia diverso". In questi anni, spesso si è parlato di come Cardinale non conoscesse davvero il valore del Milan. Il numero uno di RedBird precisa: "Se non lo vivi, da americano non capisci il ruolo che il calcio e il Milan hanno nella comunità". Un altro passaggio importante... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale ammette: “Ho commesso molti errori”. Poi la stoccata all’Inter

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CARDINALE AMMETTE: “Senza Champions è un fallimento. Ho commesso molti errori”

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