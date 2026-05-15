Milan | preparazione alla prossima trasferta

Il Milan si sta preparando per la partita di trasferta a Genova, con alcune variazioni nella formazione previste. La squadra sta lavorando per integrare nuove soluzioni offensive, considerando l’utilizzo di una coppia di attaccanti mai schierata prima. Le sessioni di allenamento sono state dedicate anche a perfezionare la fase difensiva e a testare diverse combinazioni tra i giocatori. La trasferta rappresenta un momento importante nel calendario della squadra, che cerca di migliorare le proprie prestazioni prima del match.

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Il Milan prepara la trasferta di Genova con diverse novità di formazione e con l’idea, sempre più concreta, di affidarsi a una coppia offensiva inedita. Durante gli ultimi allenamenti a Milanello, Massimiliano Allegri ha infatti provato Christopher Nkunku accanto a Santiago Gimenez, soluzione che potrebbe essere utilizzata dal primo minuto nella sfida contro il Genoa in programma domenica a Marassi. Le assenze pesano e obbligano il tecnico rossonero a ridisegnare il reparto avanzato. Rafael Leao, Alexis Saelemaekers ed Estupiñán non saranno a disposizione per squalifica, mentre restano da valutare alcune condizioni fisiche all’interno della rosa. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: preparazione alla prossima trasferta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inside Milanello | Preparazione dei rossoneri in vista di #SassuoloMilan Sullo stesso argomento Milan: preparazione alla trasfertaIl Milan si prepara alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo con l’obiettivo di mantenere il passo in classifica e blindare ulteriormente... Milan: preparazione per la prossima sfidaIl Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo nella 34ª giornata di Serie A con l’obiettivo di blindare definitivamente la qualificazione in... [Longo] Furlani è stato apparentemente sconvolto dalla grandezza delle proteste e sta ora riflettendo se continuare la sua esperienza al Milan, pur continuando a lavorare attivamente su contatti con direttori sportivi e allenatori in vista della prossima stagione. : reddit De Carolis sulla corsa Champions: Il Milan sulla carta ha impegni abbordabili, ma...Il Milan si avvicina alla conclusione della stagione in un clima carico di pressione e aspettative. La squadra rossonera non è riuscita a mantenere un rendimento stabile nel corso dell’anno, alternand ... msn.com Inter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli incastri possibiliIl successo di domenica pomeriggio del Milan sul Verona rischia di ritardare la festa Scudetto dell'Inter. Per vedere i nerazzurri alzare al cielo il tricolore già alla prossima giornata, infatti, ... tuttomercatoweb.com