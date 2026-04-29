Milan | preparazione per la prossima sfida

Il Milan si sta preparando per la partita contro il Sassuolo, valida per la 34ª giornata di Serie A. La squadra punta a conquistare i tre punti per assicurarsi la qualificazione in Champions League. La sfida si avvicina e i giocatori lavorano per arrivare al meglio alla partita. La formazione rossonera si concentra sugli allenamenti e sui dettagli tattici in vista dell’incontro.

Il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo nella 34ª giornata di Serie A con l’obiettivo di blindare definitivamente la qualificazione in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri arriva alla sfida dopo un periodo altalenante e con qualche assenza importante, tra cui quella di Luka Modric, ancora fermo ai box dopo l’operazione allo zigomo. Per la gara di Reggio Emilia è stato designato l’arbitro Juan Luca Gila, un fischietto giovane e in crescita che sta arbitrando con buona personalità in questa stagione. Con lui in campo, il Milan spera in una direzione equilibrata in una partita che, sulla carta, dovrebbe essere alla portata dei rossoneri ma che richiede la massima concentrazione.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: preparazione per la prossima sfida Lavoro in palestra per i rossoneri | Allenamento Notizie correlate Juve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan: Spalletti spera nel recupero di questo giocatore. Le ultime sui bianconeridi Francesco SpagnoloJuve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan. Akimova: "Preparazione intensa per la sfida Novara-MilanoDomenica 8 febbraio, alle ore 16:00, il Pala Igor ospita il big match tra Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milan, la dirigenza al completo segue l'allenamento in vista della Juve; Le notizie Rossonere di oggi,weekend di preparazione, l'attesa di Milan - Juventus entra nel vivo.; Sassuolo-Milan, day-off concesso da Allegri: domani la ripresa a Milanello; Milan, un solo cambio di formazione contro la Juventus: cosa filtra su Saelemaekers. Juve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan: Spalletti spera nel recupero di questo giocatore. Le ultime sui bianconeriJuve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan. Spalletti spera di poter schierare dall'inizio Yildiz. Probabile anche il recupero di Thuram ... juventusnews24.com La Juventus su X: Preparazione onPreparazione on: con questo post sul proprio account X, la Juventus sottolinea la concentrazione della squadra di Luciano Spalletti nel preparare la sfida di ... tuttojuve.com Milan-Juventus e PSG-Bayern Monaco: due partite che si stanno confrontando in queste ore, ma ha davvero senso Scopri la nostra analisi nel primo commento - facebook.com facebook Il Milan ascolterà offerte per Loftus-Cheek. Moretto: "La destinazione più probabile resta l'Inghilterra" x.com