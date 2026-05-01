Milan | preparazione alla trasferta

Il Milan si sta allenando in vista della partita di domenica contro il Sassuolo a Reggio Emilia. La squadra ha svolto sessioni di allenamento che includono esercitazioni tattiche e prove di formazione. La trasferta rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione alla prossima Champions League. La partita è programmata per le 15:00, con arbitro designato.

Il Milan si prepara alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo con l’obiettivo di mantenere il passo in classifica e blindare ulteriormente la qualificazione in Champions League. Massimiliano Allegri ha a disposizione una rosa quasi al completo, ma con qualche dubbio da sciogliere in vista della gara di domenica. Dalle prove di allenamento emerge una possibilità concreta per Christopher Nkunku: il francese potrebbe partire titolare al fianco di Rafael Leao, con Christian Pulisic che partirebbe inizialmente dalla panchina. Una soluzione che consentirebbe ad Allegri di variare l’attacco e dare minuti a un giocatore che ha bisogno di ritrovare continuità e fiducia.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: preparazione alla trasferta Lavoro in palestra per i rossoneri | Allenamento Notizie correlate Milan: preparazione per la prossima sfidaIl Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo nella 34ª giornata di Serie A con l’obiettivo di blindare definitivamente la qualificazione in... Appiano Gentile Inter: continua la preparazione in vista del derby contro il Milandi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le notizie Rossonere di oggi, con il Milan che continua la preparazione in vista della prossima trasferta a Sassuolo.; Milan, ufficiali data e orario della sfida al Chelsea in Indonesia; Il futuro della Juve Stabia è un rebus ma domani c'è il Pescara. Abate: trasferta insidiosa, nessuno regala niente; LA RASSEGNA STAMPA DI GIOVEDÌ 16 APRILE. Milan, Allegri soddisfatto: annullata una sessione di allenamento, pronte due sorprese per il SassuoloIl Milan - dopo il pareggio per 0-0 di San Siro contro la Juventus - riparte e comincia a preparare la prossima gara di campionato, dove se la vedrà in trasferta contro il Sassuolo di Fabio Grosso: sf ... calciomercato.com Dallo scambio con la Juve alla Roma: Gasp mette la frecciaTornata alla vittoria in trasferta dopo praticamente tre mesi, la Roma oggi e domani si riposerà e riprenderà la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina domani. Grazie al pari tra Juve ... asromalive.it Gabriel Jesus al #Milan: vi piacerebbe diventasse realtà - facebook.com facebook Milan, contro il Sassuolo chance per Nkunku accanto a Leao #SkySport #SassuoloMilan #Milan #SerieA x.com