Il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato le dichiarazioni di Gerry Cardinale e il parallelo fatto con Silvio Berlusconi. Ha affermato che Furlani dovrebbe restare alla guida della società e ha spiegato che Calvelli non vuole assumere il ruolo di amministratore delegato. Zazzaroni ha concluso dicendo che Cardinale può dormire tranquillo.

«Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi e si aspettano che spenda senza limiti. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono ricco e comportarmi da tifoso. Ma non continuerei a essere richiamato in questi ecosistemi se fossi uno che arriva sparando a zero, distruggendo tutto e comportandosi da arrogante». Il giornalista Ivan Zazzaroni ha commentato la recente intervista di Gerry Cardinale al 'Financial Times' e in particolare questa frase. Ecco il suo commento su 'Il Corriere dello Sport'. LEGGI ANCHE: Milan-Torino, Allegri: "Saelemaekers nostro equilibrio". Che parole per Rabiot e Pavlovic. Sul rigore.>>> "Gerry, dorma tranquillo: non conosco un solo milanista che abbia mai pensato di aver trovato con lei il nuovo Cavaliere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zazzaroni: “Furlani resta? Perché Calvelli non vuol fare l’ad? Cardinale dorma tranquillo”

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