Il Milan sta valutando di acquistare Zaniolo, un attaccante attualmente in squadra con l'Udinese. La trattativa si basa su alcuni dati relativi al costo del cartellino, allo stipendio e alle statistiche individuali del giocatore. La possibilità di un trasferimento è stata confermata da fonti vicine al club, mentre i dettagli economici sono ancora oggetto di negoziazione.

Milan, Zaniolo potrebbe tornare di moda per i rossoneri. Dopo i tentativi nel passato di Paolo Maldini, la dirigenza del Diavolo potrebbe pensare di nuovo all'ex talento della Roma per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione (qui i dettagli). Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare i dati offensivi stagionali di Zanioli concentrandoci sulle statistiche particolari. Ecco i numeri grazie al supporto di 'Opta' e 'Sofascore'. Zaniolo con l'Udinese ha totalizzato 6 gol con 5 assist. XG personali che si attestano tra i 4 e i 5 (4.47). Interessanti anche i gol attesi della squadra con lui in campo che sono di fatto 1 (0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ecco perché il Milan cerca Zaniolo: la statistica che stupisce. Costo, stipendio e numeri

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