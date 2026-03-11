Milan l’importanza di Rabiot è data dai numeri Ma c’è un paradosso che non tutti ricordano

Rabiot, centrocampista che ha vestito le maglie di PSG, Juventus e Olympique Marsiglia, sarà fermato a causa di una squalifica. I numeri dimostrano quanto sia considerato importante per il Milan, ma inaspettatamente si presenta un paradosso che spesso viene trascurato. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite, mentre il club si prepara a gestire questa situazione.

È costata cara ad Adrien Rabiot l'ammonizione rimediata nel finale del derby vinto dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu domenica scorsa a 'San Siro'. Il cartellino giallo comminatogli dall'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 è valso, al diffidato numero 12 rossonero, un turno di squalifica in campionato. Pertanto, come ufficiale già da ieri, Rabiot sarà costretto a saltare Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita di fondamentale importanza per testare le reali ambizioni Scudetto del Diavolo. In un weekend di campionato che prevede Inter-Atalanta, infatti, i rossoneri potrebbero infatti avere una chance di accorciare ulteriormente sui rivali in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

