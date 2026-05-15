Il Milan si trova al centro di diverse tensioni che riguardano il suo presente e il futuro. Si parla di una possibile partenza dell'allenatore, con alcune voci che indicano un cambio in panchina. Nel frattempo, ci sono anche discussioni sulle cessioni di alcuni giocatori chiave del team. Questi eventi si intrecciano con l'incertezza sulla qualificazione alla prossima Champions League, creando un quadro di grande incertezza per la società e i tifosi.

Tra le possibili cessioni estive, i calciatori del Milan convocati dalle proprie Nazionali per il Mondiale, i possibili nomi per il post Allegri e il pensiero di Franco Ordine sulla rosa rossonera. Questo e molto altro: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Nelle prossime schede potete trovare le news che abbiamo voluto analizzare per tutti voi. Il Milan si prepara a un'altra possibile estate di rivoluzione, non solo sul piano dirigenziale, am anche su quello legato al mercato: senza Champions, potrebbe servire una grande cessione, proprio come fatto con reijnders la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan nel caos: le possibili cessioni, il futuro di Allegri e l’incognita Champions

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