Massimiliano Allegri ha confermato la sua intenzione di restare alla guida del Milan anche per la prossima stagione. In un'intervista, l'allenatore ha dichiarato che il suo obiettivo principale rimane la qualificazione alla Champions League. La squadra si trova sotto osservazione per le scelte tattiche adottate nel corso dell’attuale campionato, che hanno suscitato discussioni tra tifosi e analisti.

Massimiliano Allegri blinda il Milan e, tra le polemiche per un gioco “al risparmio”, mette la firma sul futuro. La vittoria di corto muso contro il Verona non passerà alla storia per l’estetica, ma i numeri sono sentenze: con 8 punti di vantaggio sul quinto posto a cinque giornate dalla fine, il ritorno in Champions League è ormai una formalità contabile. «Il risultato a questo punto dell’anno va oltre il bel gioco», ha ringhiato il tecnico nel post-partita, rivendicando la filosofia della sostanza sopra ogni ricamo. L’allenatore livornese ha colto l’occasione per spegnere le voci di un possibile addio estivo, lanciando un segnale mai così chiaro alla dirigenza di Via Aldo Rossi: «Il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme ».🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Allegri prenota il futuro: «Resto qui, conta solo la Champions»

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