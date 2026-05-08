Milan-Atalanta San Siro bolle e contestazione pronta Ecco la probabile formazione di Allegri
Prima della partita tra Milan e Atalanta, si respira un’aria di tensione a San Siro, dove i tifosi sono pronti a esprimere il loro disappunto. Il tecnico dei rossoneri sta pensando di apportare alcune modifiche alla formazione titolare, mentre i supporter si preparano a sostenere la squadra in un ambiente che si preannuncia molto caldo. La partita è alle porte e l’atmosfera si fa sempre più intensa.
L'ambiente intorno al Milan si sta scaldando sempre di più: come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan, i tifosi rossoneri sono pronti a contestare l'ad rossonero Giorgio Furlani e la società prima della partita contro l'Atalanta (qui tutti i dettagli). Questo si va ad associare con la petizione online dei tifosi del Milan: più di 28mila firme per chiedere le dimissioni del CEO rossonero. Chiaro il messaggio dei tifosi: il lavoro dell'ad rossonero in queste stagioni è giudicato insufficiente. Un clima bollente per una partita che resta fondamentale per il Milan: contro Atalanta, Genoa e Cagliari, i rossoneri devono conquistare sei punti per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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