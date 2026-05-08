Milan-Atalanta San Siro bolle e contestazione pronta Ecco la probabile formazione di Allegri

Prima della partita tra Milan e Atalanta, si respira un’aria di tensione a San Siro, dove i tifosi sono pronti a esprimere il loro disappunto. Il tecnico dei rossoneri sta pensando di apportare alcune modifiche alla formazione titolare, mentre i supporter si preparano a sostenere la squadra in un ambiente che si preannuncia molto caldo. La partita è alle porte e l’atmosfera si fa sempre più intensa.

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L'ambiente intorno al Milan si sta scaldando sempre di più: come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan, i tifosi rossoneri sono pronti a contestare l'ad rossonero Giorgio Furlani e la società prima della partita contro l'Atalanta (qui tutti i dettagli). Questo si va ad associare con la petizione online dei tifosi del Milan: più di 28mila firme per chiedere le dimissioni del CEO rossonero. Chiaro il messaggio dei tifosi: il lavoro dell'ad rossonero in queste stagioni è giudicato insufficiente. Un clima bollente per una partita che resta fondamentale per il Milan: contro Atalanta, Genoa e Cagliari, i rossoneri devono conquistare sei punti per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, San Siro bolle e contestazione pronta. Ecco la probabile formazione di Allegri Notizie correlate Milan-Atalanta, la probabile formazione rossonera: Allegri pensa a Loftus-CheekPer l'occasione, Allegri medita di cambiare molto: non il modulo, che resterà il 3-5-2, bensì gli interpreti in campo. Leggi anche: Milan-Atalanta, contestazione in vista a San Siro: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani | PM Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Atalanta: derby lombardo per l'Europa; Atalanta, col Milan dubbi in mediana. De Ketelaere e Raspadori sulla trequarti; Serie A, scelto l’arbitro di Milan-Atalanta. Carnesecchi-Maignan, sfida tra veri numeri 1Al netto dei numeri sul retro della maglia, i rispettivi guardiani dei pali promettono scintille in Milan-Atalanta domenica sera a San Siro Quando le grandi parate valgono altrettanti gol. Milan-Atala ... calcioatalanta.it SERIE A - Milan, tre punti scaccia-crisi per avvicinare la Champions: in quota Allegri (2,07) favorito contro l’AtalantaTre punti per allontanare il momento negativo e avvicinare il traguardo della qualificazione alla Champions League, messa pericolosamente in discussione nelle ultime settimane. È questo l’obiettivo de ... napolimagazine.com Domani la conferenza stampa di Allegri da Milanello alla vigilia di Milan-Atalanta: i dettagli x.com Indovina il Risultato Milan Atalanta 10 punti Napoli Bologna 5 punti Lazio Inter 10 punti Vi aspetto nei commenti - facebook.com facebook