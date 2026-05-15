Milan l’annuncio di Moretto | Percentuali alte per l’addio di Tare e Allegri La verità su Mateta
Nel mondo del calcio milanese, si susseguono notizie di cambiamenti imminenti. Un noto esperto ha dichiarato che ci sono alte probabilità di un cambio di allenatore e di direttore sportivo. Nel frattempo, si parla anche di una trattativa riguardante un attaccante, con dettagli ancora da confermare. Le voci si rincorrono, mentre le società coinvolte non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.
Dopo le parole di Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport', si aprono possibili nuovi orizzonti per il futuro del Milan. A fare il punto della situazione ci ha pensato anche il giornalista Matteo Moretto su 'YouTube'. "Senza Champions sarebbe un fallimento a livello economico e di progetto". Parole che confermano le stesse del numero uno rossonero dette in mattinata. Moretto continua. "Cardinale traccerà una linea a fine stagione. A me risulta che le figure più in discussione internamente siano quelle di Allegri e Tare, poi è chiaro che si valuterà anche il lavoro di Furlani e di tutti. Ci sono percentuali molto alte che il Milan possa cambiare sia Tare che Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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