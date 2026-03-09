Milan-Inter 1-0 il derby è rossonero | le reazioni dei tifosi meneghini sui social

Il Milan ha battuto l'Inter con un punteggio di 1-0 nel derby, grazie a un gol di Pervis Estupinan. Dopo la partita, i tifosi rossoneri e nerazzurri hanno condiviso le loro reazioni sui social, con commenti e immagini che raccontano l’evento sportivo. La vittoria è stata celebrata dai sostenitori del Milan, mentre i tifosi dell’Inter hanno espresso il loro disappunto online.

Il Milan vince il derby contro l'Inter con un gol di Pervis Estupinan: ecco, nel video, le reazioni social dei tifosi rossoneri e nerazzurri. Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto per 1-0 il derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu con un gol di Pervis Estupinan al 35': ecco, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi rossoneri e nerazzurri al risultato della stracittadina. Un derby che potrebbe aver riaperto la lotta Scudetto: sono soltanto 7, ora, i punti di distacco in classifica tra le due contendenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Inter 1-0, il derby è rossonero: le reazioni dei tifosi meneghini sui social Articoli correlati Leggi anche: Como-Milan 1-3, Maignan supereroe. Le reazioni dei tifosi sui social Inter-Juventus, rosso inventato per Kalulu: le reazioni dei tifosi sui socialInter-Juventus, polemiche a non finire per il rosso dato da La Penna a Kalulu nel primo tempo. Una selezione di notizie su Milan Inter 1 0 il derby è rossonero le... Temi più discussi: Highlights Serie A: Milan-Inter 1-0: gli highlights Video; Milan-Inter 1-0, le pagelle della partita di Serie A; AC Milan-Inter 1-0, Serie A Enilive 2025/2026: match report | AC Milan; Milan-Inter 1-0, la sintesi della partita. Milan-Inter 1-0, gol e highlights. Decide Estupiñan, Allegri vince il derbyLa squadra di Allegri vince e accorcia a 7 punti il ritardo dalla capolista a 10 giornate dalla fine del campionato. Nerazzurri ko dopo 8 successi e 15 gare utili di fila in Serie A. Rossoneri subito ... sport.sky.it Milan-Inter 1-0, risultato finale della partita di Serie A: decide una rete di Estupinan, gli highlightsMILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovi?; Saelemaekers, Fofana (28'st Ricci), Modri?, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (39'st Nkunku), Leão (28'st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athek ... fanpage.it #Allegri parla solo di qualificazione Champions: il suo AC Milan, intanto, con la vittoria nel #derby contro l'Inter, accorcia nuovamente le distanze dalla vetta. Voi ci credete allo #Scudetto Rivivi la gioia del successo nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook “ ` ’ ” @tancredipalmeri #sportitalia #milan #inter x.com