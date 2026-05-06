Durante la semifinale di Champions, l'attaccante acquistato dal Milan ha commesso un errore importante che ha attirato l'attenzione dei tifosi sui social. La sua prestazione è stata oggetto di commenti e critiche da parte dei sostenitori, che hanno espresso delusione e disapprovazione nei confronti dell'episodio. La partita ha visto diverse reazioni da parte degli appassionati, che hanno commentato l'andamento e le scelte del giocatore durante l'incontro.

Ieri sera è andata in scena all''Emirates Stadium' di Londra la semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. I 'Gunners' di Arteta si sono imposti sui 'Colchoneros' di Simeone per 1-0, grazie alla rete di Bukayo Saka al 44'. Un risultato che ha portato il complessivo sul 2-1 in favore dei padroni di casa, che strappano così un biglietto per la finale di Budapest, dove affronteranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG, a loro volta impegnate questa sera alle 21:00 all''Allianz Arena'. Nella sfida tra Arsenal e Atletico Madrid, non è passata inosservata la brutta prestazione di Alexander Sørloth, attaccante norvegese classe 1995 che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, brutta figura di Sørloth in semifinale di Champions: le reazioni dei tifosi sui social

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