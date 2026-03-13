In estate tre attaccanti del Milan avranno l’opportunità di conquistare un posto stabile in rosa. Durante i prossimi mesi, le loro prestazioni saranno decisive per determinare chi resterà e chi potrebbe essere ceduto. La dirigenza rossonera sta monitorando attentamente la situazione e valuta le possibilità di eventuali interventi di mercato. La sfida tra i tre attaccanti sarà al centro delle prossime settimane.

Come scrive 'Tuttosport' sarà un finale di stagione importante per tre attaccanti del Milan, tutti in bilico: si parla di Fullkrug, Nkunku e Gimenez. La prima punta tedesca è arrivata a gennaio e ha segnato solo un gol in 12 presenze. I rossoneri lo possono riscattare dal West Ham per circa 5 milioni. Da capire la volontà del ragazzo che per restare in rossonero dovrebbe accettare un ruolo da comprimario. Nkunku arrivato in estate per 37 milioni di euro sta facendo fatica, specialmente con la mancanza di una prima punta fisica al suo fianco. Gimenez è tornato da pochi giorni in gruppo dopo la lunga riabilitazione post operazione alla caviglia di fine dicembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - In estate sarà rivoluzione in attacco? In tre si giocano il futuro col Milan

Articoli correlati

Calciomercato, in attacco tanti cambi per il Milan? In tre restano in bilico verso l’estateIl Milan potrebbe cambiare molto in vista della prossima stagione, specialmente se il club dovesse qualificarsi alla prossima edizione della...

Leggi anche: Calciomercato Milan: Guirassy nome forte per l’attacco del futuro. Ma spuntano anche due alternative, novità importanti verso l’estate!

Contenuti utili per approfondire In estate sarà rivoluzione in attacco...

Temi più discussi: ?? Inter: anche i big a rischio, nel mirino Vicario e Koné. Milan su Kean e Gila; Inter, in estate sarà rivoluzione? Tutti i giocatori che possono partire; Inter, chi va via e chi resta: rivoluzione in estate. Lautaro punto fermo, dubbi Barella e Thuram; Milan, Allegri detta la rivoluzione: Kim o Gila in difesa, Kean in attacco, e Goretzka fissa le condizioni.

Mateta o no, in estate sarà rivoluzione d'attacco al Milan. Col sogno Vlahovic sullo sfondoLe valutazioni in corso in casa Milan sul profilo di Jean-Philippe Mateta nascono da due esigenze ben precise. Da un lato, l’opportunità di inserire subito in rosa un centravanti individuato già la ... tuttomercatoweb.com

Milan, rivoluzione in attacco: il nuovo bomber dalla Serie AI rossoneri sono al lavoro per rinforzare la rosa e c'è un nome che potrebbe presto balzare in pole position. I dettagli ... calciomercatonews.com

Dalla gestione di Massimiliano #Allegri alla lotta scudetto tra #Inter e #Milan Il commento di Carlo Pellegatti durante Off Side #Sportitalia x.com

PARLA FOFANA!!! Youssouf Fofana sulla corsa scudetto: "Se ci sono ancora possibilità scudetto Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci". - facebook.com facebook