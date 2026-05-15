Milan | estate di cambiamenti profondi

Il Milan si appresta ad affrontare un’estate caratterizzata da importanti cambiamenti nel settore dirigenziale. Le prossime settimane saranno decisive per definire le nuove strategie e le eventuali novità all’interno del management della squadra. Si attendono aggiornamenti ufficiali riguardo alle nomine e alle modifiche che interesseranno la struttura societaria. La società ha comunicato di essere al lavoro per riorganizzare alcuni aspetti legati alla gestione, senza fornire dettagli specifici sui nomi coinvolti o sui tempi previsti.

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Il Milan si prepara a vivere un’estate di profondi cambiamenti anche sul piano dirigenziale. Tra le figure finite al centro delle valutazioni della proprietà c’è quella di Igli Tare, arrivato appena un anno fa con il compito di ricostruire l’area sportiva rossonera ma oggi sempre più lontano dalla conferma. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti di una rottura ormai vicina tra il dirigente albanese e la società guidata da Gerry Cardinale. La stagione del Milan, partita con grandi aspettative, si è progressivamente complicata tra risultati altalenanti, contestazioni dei tifosi e tensioni interne. In questo clima, la dirigenza starebbe riflettendo sulla necessità di aprire un nuovo ciclo, non soltanto sul campo ma anche nei ruoli chiave della struttura sportiva. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: estate di cambiamenti profondi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Milan si prepara per la nuova stagione cambiamenti in arrivo Sullo stesso argomento Leggi anche: Milan: voci su cambiamenti profondi Calciomercato Milan, Leao al Napoli? Romano fa chiarezza: “Sarà un’estate di cambiamenti”Nelle ultime ore è circolata una clamorosa indiscrezione riguardante un presunto interesse del Napoli nei confronti di Rafael Leao. #Cardinale alla @Gazzetta_it : Quindi in estate cosa succederà? Crede che saranno necessari molti cambiamenti nel Milan, a tutti i livelli? Parliamo di dirigenza e di area tecnica. Cerchiamo sempre di far evolvere la nostra organizzazione. Quindi sì, tutti do x.com Romano: Sarà un'estate di cambiamenti al Milan sia a livello dirigenziale che di giocatoriFabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato così le voci di un interesse del Napoli per Rafael Leao: Nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione sul possibile inte ... msn.com Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan a fine stagioneRafael Leao e il suo possibile addio al Milan: il club valuta un’estate di cambiamenti significativi per il futuro della squadra. L’AC Milan si trova di fronte a un periodo di riflessione e potenziali ... notiziemilan.it