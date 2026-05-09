Il Milan si trova di fronte a possibili cambiamenti significativi, con voci di trattative e ristrutturazioni che circolano da diverse settimane. La società sta valutando diverse opzioni per il futuro, mentre la stagione si avvicina alla sua fase finale. Le decisioni potrebbero riguardare la composizione della rosa e la strategia da adottare per le prossime competizioni. La situazione resta ancora in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da parte del club.

Il Milan si prepara all’ennesimo bivio della propria storia recente. A pochi mesi dalla conclusione della stagione, in casa rossonera tornano infatti a rincorrersi voci su possibili cambiamenti profondi nell’area tecnica e dirigenziale, segnale di una società ancora alla ricerca di una struttura stabile e definitiva. Il futuro di Massimiliano Allegri e di Igli Tare, nonostante le recenti rassicurazioni pubbliche, continua infatti a essere oggetto di riflessioni interne legate soprattutto ai risultati sportivi e alla qualificazione alla prossima Champions League. Nelle ultime settimane il direttore sportivo rossonero aveva confermato la volontà del club di programmare il futuro insieme ad Allegri, sottolineando l’esistenza di un progetto a lungo termine condiviso con la dirigenza.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: voci su cambiamenti profondi

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