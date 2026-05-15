Milan Cardinale tuona Furlani a rischio Il futuro di Allegri e la mossa per D’Amico

In un articolo dedicato alle ultime notizie sul club milanese, si evidenziano le dichiarazioni di Gerry Cardinale, che ha espresso parole forti sul momento della squadra. Si discute delle possibili ripercussioni sulla posizione di alcuni dirigenti, tra cui Furlani, considerato a rischio. Inoltre, si analizza la situazione relativa a Allegri e le mosse adottate per il futuro, come la strategia riguardante D’Amico. La rassegna raccoglie le principali notizie e le dichiarazioni più significative del momento.

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Le dichiarazioni importanti di Gerry Cardinale, il possibile destino di Massimiliano Allegri. Anche Giorgio Furlani in bilico: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos e nei dubbi che circolano in questi giorni intorno all'ambiente rossonero. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per informarvi al massimo sulle notizie più importanti, ma anche per darvi il nostro punto di vista. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. Voci sempre più forti sulla possibile rivoluzione estiva da parte del Milan e in particolare di Gerry Cardinale. Anche Giorgio Furlani sarebbe in bilico e non sicuro di restare: come scrive 'La... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cardinale tuona. Furlani a rischio. Il futuro di Allegri e la mossa per D’Amico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Allegri: a qualcuno interessa il Milan?Avviso ai naviganti: nelle prossime due partite, in qualsiasi ora e giorno si disputino, il Milan si gioca (sportivamente) la vita. Milan, gioco di anticipo per Goretzka. La mossa per Castro. Nuovo nome in difesa. Incontro Allegri-FurlaniMilan, domani è il giorno della sfida contro il Verona, ma le notizie più importanti non riguardano la partita in programma allo stadio 'Bentegodi'. oggisportnotizie.it/2026/05/milan-… #news #Cardinale #Furlani #Ibrahimovic #SerieAEnilive x.com Cardinale convoca il Milan a Londra: dall'addio di Tare al peso di Ibra, tutti i punti della riunioneLa ricostruzione del Milan è iniziata ieri. Con un meeting a Londra voluto dal patron Cardinale al quale hanno partecipato l'ad Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, advisor di RedBird, Massimo Calvell ... gazzetta.it Milan, chi deve andar via tra Ibrahimovic, Furlani e company? Le parole di Cardinale dividono i tifosiL'intervista del patron di Redbird Cardinale riapre la ferita dei fan rossoneri che da tempo sono sul piede di guerra, anche sul nome di Maldini non c'è il plebiscito ... sport.virgilio.it