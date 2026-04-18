A poche settimane dall'apertura del mercato, si intensificano le voci sul mondo del calcio. In particolare, il Milan ha organizzato un incontro tra il tecnico e il direttore sportivo, mentre si discute di possibili operazioni di mercato. Si parla di un interesse per Goretzka e di aggiornamenti su Castro, con anche un nuovo nome nella lista dei possibili acquisti per la difesa.

Milan, domani è il giorno della sfida contro il Verona, ma le notizie più importanti non riguardano la partita in programma allo stadio 'Bentegodi'. Tanto spazio infatti al calciomercato dei rossoneri con tanti nomi accostati per il futuro del Diavolo: per l'attacco osservato Santiago Castro. Nuovo nome per quanto riguarda la difesa rossonera. Ecco la mossa per anticipare tutti per Goretzka. Futuro di Allegri: incontro importante con Furlani. Tutti i dettagli. Ecco le top news da Pianeta Milan del 18 aprile 2026. Ieri è andato in scena un pranzo importante tra Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani. Secondo quanto riportato da...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, gioco di anticipo per Goretzka. La mossa per Castro. Nuovo nome in difesa. Incontro Allegri-Furlani

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