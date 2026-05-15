Il proprietario di una squadra di calcio ha dichiarato che senza qualificazione alla Champions League sarebbe un fallimento e ha ammesso di aver investito molto negli ultimi tre anni, anche se non sempre con risultati positivi. Ha aggiunto di essere motivato dalla volontà di vincere, non dal denaro, e ha riferito che anche l’allenatore e i giocatori sono delusi per l’attuale situazione. La squadra si trova in una fase cruciale della stagione, con aspettative legate ai prossimi risultati.

Arrabbiato. Per i risultati, certo. Ma ancora di più con chi mette in dubbio la sua voglia, anzi 'l’urgenza' di vincere. Deluso. Perché dopo una buona stagione “stiamo rischiando di buttare via tutto”. Lucido. Perché l’analisi di cosa ha funzionato e cosa no è già (ovviamente) partita, “ma ora non è il momento, ora siamo tutti concentrati sulle ultime due sfide da vincere”. Gerry Cardinale non parla spesso, se lo fa adesso è perché l’ora è delicata. E ritiene utile mettere ordine nella materia Milan, dove in troppi hanno voglia di aggiungere elementi di confusione. L’estate porterà cambiamenti, questo è sicuro. Senza voler trarre conclusioni definitive, non pare un dettaglio che in mezz’ora di conversazione compaia tre volte il nome “Max”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale: "Milan, senza la Champions è fallimento. In 3 anni ho investito tanto ma non sempre bene"

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CARDINALE DEVE RESETTARE SOLO COSÌ POTREMO RINASCERE

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