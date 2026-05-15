Il proprietario del Milan ha commentato le recenti indiscrezioni riguardanti il club, affermando che i soldi spesi finora sono stati mal utilizzati e annunciando una valutazione accurata di tutte le operazioni e le strategie future. Ha dichiarato di voler puntare a vincere e ha sottolineato che senza una qualificazione in Champions League sarà difficile raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sue parole arrivano in un momento di attese e discussioni sul futuro della squadra.

Continua la stagione del Milan: domenica alle ore 12:00 i rossoneri giocheranno contro il Genoa e servirà vincere per la qualificazione in Champions League (servirà una vittoria anche contro il Cagliari). Un passaggio fondamentale per la stagione del Milan, visto che con i premi UEFA e i milioni, i rossoneri cambierebbero molto le prospettive del calciomercato e non solo. Con i soldi della Champions, si potrebbe pensare a giocatori molto forti, senza ci potrebbe anche essere un ridimensionamento. In questi giorni, il campo non è sembrato l'argomento più caldo e importante intorno al Milan, visto che si è parlato di possibili rivoluzioni societarie, con cambi possibili a tutti livelli e scenari per il futuro del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale sul Milan: “Soldi spesi male, rivaluterò tutti e tutto. Voglio vincere. Senza Champions …”

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