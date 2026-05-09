L’allarme di Capello | Il Milan è più avanti ma è la più in difficoltà Allegri deve lavorare su questo

Fabio Capello ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che la squadra è più avanti rispetto ad altre, ma si trova in una posizione complicata. Ha sottolineato che l’attacco necessita di miglioramenti e ha indicato che l’allenatore deve concentrarsi su questi aspetti. La corsa alla qualificazione in Champions League si fa più difficile, e l’attenzione si concentra sulle sfide imminenti per il club.

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Il campo è pronto a parlare: siamo a tre giornate dalla fine della Serie A e la corsa al quarto posto si è accesa dopo gli ultimi risultati: il Milan, al momento terzo, ha solo tre punti di vantaggio sulla Roma quinta, che si trova a un solo punto di distanza dalla Juventus quarta. In corsa anche il Como. Destino nelle mani dei rossoneri e dei bianconeri: la squadra di Allegri deve vincere due partite su tre per la matematica, la Juve tutte. Le altre possono solo sperare in altri passi falsi, ma non devono sbagliare assolutamente nulla. A parlare proprio della corsa Champions League, ci ha pensato anche l'ex allenatore del Milan Fabio Capello in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’allarme di Capello: “Il Milan è più avanti, ma è la più in difficoltà. Allegri deve lavorare su questo” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Capello: "Conte più esperto, Allegri più comunicativo. Ma il nuovo ct azzurro deve fare una cosa..."A ntonio Conte o Massimiliano Allegri? A oggi, gli allenatori di Napoli e Milan sembrano i nomi forti per la panchina della Nazionale. Allegri: “Massima sintonia, ma si deve lavorare per il bene del Milan e raggiungere l’obiettivo…”Max Allegri è intervenuto su uno dei temi più caldi alla vigilia di Cremonese-Milan, rispondendo a modo suo alle voci che lo vorrebbero già al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rissa in via Roma, i residenti preparano un esposto; Fabio Capello ospite all’Università Liuc; Capello: Chivu come me al Milan: all’Inter ha ricostruito la mentalità; Aggredisce la titolare di un residence armata di coltello, Serena Badia sottoposta a Tso e in coma farmacologico. Quanto è normale perdere capelli sotto la doccia? Il motivo della caduta che quasi tutti sottovalutanoQuanto è normale perdere capelli sotto la doccia? Il motivo della caduta che quasi tutti sottovalutano Molte persone si preoccupano quando si rendono conto di perdere molti capelli sotto la doccia. novella2000.it L'Inter ha un problema di testa, Fabio Capello avvisa Chivu: Con il Real Madrid recuperai nove punti al BarcellonaIl giorno dopo è ancora una goduria per la sponda di Milano a tinte rossonere. Diverso lo stato d'animo di chi poteva uccidere definitivamente il campionato e invece si ritrova i cugini ad uno scomodo ... corrieredellosport.it L'avreste voluto alla Roma #ASRoma #Capello #Chiellini x.com