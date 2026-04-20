Mercato Milan Allegri indica la via per tornare ai vertici | chiesti questi 4 innesti in estate!

Il Milan sta pianificando il mercato estivo con l’obiettivo di rafforzare la rosa. L’allenatore ha indicato quattro profili di giocatori da aggiungere alla squadra, già individuati. Dopo la vittoria recente in trasferta, la squadra si trova in una buona posizione nella corsa alla qualificazione alla Champions League. La società sta valutando le esigenze per migliorare le prestazioni e puntare ai vertici della classifica.

Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Ederson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Inter, de Vrij e Acerbi in scadenza: può arrivare il rinnovo per uno dei due! Il club prepara l’offerta Conte Napoli, mai così male! Il record negativo stabilito con la Lazio: finale di stagione sotto esame Elezioni FIGC, accelerata nella corsa alla presidenza: oggi Malagò incontra...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Notizie correlate Leggi anche: Mercato Milan, Allegri indica Kean come rinforzo ideale: sul tavolo uno scambio inatteso con la Fiorentina Leggi anche: Milan-Inter, è già un derby nel futuro. Minuti ai giovani e innesti dal mercato Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milan, Allegri indica la via: da Rabiot a Pulisic, i giocatori sicuri di restare l'anno prossimo; Calciomercato Milan 2026/2027: il piano per l'estate tra obiettivi e cessioni; Il Milan vince anche il derby di mercato: scatto decisivo di Tare per Gila, l'accordo è a un passo; Milan, difesa d’oro: il muro di Allegri ora vale 202 milioni. Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Svelati i profili individuati dal tecnicoMercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Svelati i profili individuati dal tecnico ... calcionews24.com Allegri ha le idee chiare: mercato definito, ecco chi andrà via dal MilanIl Milan vuole alzare il livello e Massimiliano Allegri ha delineato la strada da seguire durante il mercato: come si muoverà il Diavolo. spaziomilan.it Gila muro della Lazio: l’MVP del Maradona infiamma il mercato di Inter e Milan - facebook.com facebook Il vero tema del declino Milan non è tanto il mercato (in gran parte pessimo con Nkunku, Estupinan, Jashari e Fullkrug) quanto l’eclissi totale di Pulisic e Leao. Se i tuoi due attaccanti migliori scompaiono d’improvviso i tuoi obiettivi saltano per aria. Essere 2nd x.com