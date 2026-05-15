Milan Bezzi duro | Ogni volta che c’è di mezzo Ibrahimovic ci sono contraccolpi pesanti
Gianni Bezzi, noto giornalista sportivo, ha espresso commenti duri su Ibrahimovic, affermando che ogni volta che il giocatore è coinvolto in questioni legali o controversie, si verificano conseguenze significative per il club e gli altri membri della squadra. Bezzi ha sottolineato come tali situazioni possano influire sul clima interno e sulle prestazioni sul campo. La sua analisi si concentra sulle ripercussioni di questi episodi, senza avanzare ipotesi o giudizi personali.
Gli ultimi tempi in Casa Milan non sono dei migliori. Dopo le polemiche legate a Giorgio Furlani, con annesse le fortissime proteste dei tifosi (con anche una petizione nei suoi confronti con obiettivo le sue dimissioni), a gettar benzina sul fuoco anche le dichiarazioni di Gerry Cardinale, patron rossonero. Le prestazioni in campo dei ragazzi di Allegri si sa, non sono le più splendenti, ma questo potrebbe essere un riflesso del clima che si respira attorno al club: manca la serenità. Nelle ultime ore, infatti, non si sta parlando di altro. A toccare questo tema è stato anche il giornalista Gianni Bezzi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha voluto untare il dito contro Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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