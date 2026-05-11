Il Milan sta attraversando un momento difficile, con sette punti raccolti nelle ultime otto partite. La situazione ha portato a ipotesi di un possibile cambiamento nella rosa dirigenziale e tecnica, coinvolgendo anche Tare e Allegri. La squadra sembra aver subito una battuta d’arresto, mentre si fanno speculazioni sulle prossime mosse del club. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata riguardo a eventuali sostituzioni o rinnovi.

L’andamento negativo del Milan in questo finale di stagione (7 punti nelle ultime 8 partite) non può che far pensare al fatto che si sia rotto qualcosa tra la dirigenza, il gruppo squadra e le figure di Tare e Allegri. Non è un segreto infatti che allenatore e direttore sportivo, arrivati insieme ad inizio stagione, abbiano idee differenti da quelle della società. Il punto di rottura totale potrebbe essersi verificato proprio negli ultimi mesi, una volta arrivato il momento di programmare la prossima stagione. I cambi dei DS che stanno “congelando” la Serie A. Sono diversi i top team di Serie A disposti a cambiare il proprio direttore sportivo.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Tare e Allegri ai saluti? Ecco i possibili sostituti

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