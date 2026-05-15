Il club di Milano ha deciso di separarsi dal direttore sportivo dopo una sola stagione. I dirigenti stanno ora concentrando le proprie attenzioni su Tony D’Amico, con cui sono stati avviati i primi contatti. La scelta di cambiare figura all’interno dell’organigramma arriva in un momento di riorganizzazione per la società, che mira a rafforzare la propria struttura sportiva. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui colloqui o sull’eventuale accordo.

Il Milan è in ritiro in vista della sfida di domenica contro il Genoa: i rossoneri devono vincere sia contro il Grifone che contro il Cagliari per garantirsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Passaggio fondamentale per il futuro dei rossoneri: i premi UEFA e i ricavi sono fondamentali per il bilancio e il prossimo mercato. Il punto nevralgico di questi giorni, però, non è il campo, ma una possibile rivoluzione futura, di cui ha accennato anche Gerry Cardinale (qui tutte le sue parole). Come riporta 'Tuttosport', l'avventura di Igli Tare al Milan sembra ai titoli di coda. Il direttore sportivo lascerebbe il suo ruolo dopo una sola stagione e due sessioni di mercato al timone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, addio Tare dopo una sola stagione: i rossoneri puntano forte su D’Amico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il futuro di Igli Tare e le speculazioni sul nuovo Direttore Sportivo del Milan

Sullo stesso argomento

Milan, addio a fine stagione di Tare? Schira: “I rossoneri osservano d’Amico”Nonostante sia arrivato da una sola stagione, il futuro al Milan di Igli Tare potrebbe essere in bilico.

Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di luiIl Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di...

TARE SEMBRA IN USCITA, a Sky Sport sia Peppe Di Stefano che Gianluca Di Marzio hanno parlato di un imminente addio di Tare Diventa sempre più concreta l'ipotesi che l'avventura del direttore sportivo albanese al Milan si conclusa dopo un solo an x.com

La situazione del Milan: Gerry Cardinale farà il punto alla fine della stagione, ma la persona più a rischio rimane Igli Tare, che potrebbe andarsene a giugno. Anche il futuro di Allegri è appeso a un filo; in questo caso, una decisione deve ancora essere presa reddit

La rottura con Ibrahimovic e la tentazione Nazionale: Allegri pronto a lasciare il Milan. E Tare…L'allenatore rossonero riflette sul proprio futuro dopo lo scontro con lo svedese. Anche il direttore sportivo è in bilico ... corrieredellosport.it

Tare-Milan, Di Stefano: Sicuri che Nkunku e Jashari siano stati voluti solo da lui..Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport racconta così gli ultimi aggiornamenti in casa Milan. Dal futuro di Tare a quello di Ibrahimovic ... milannews.it