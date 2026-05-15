Milan addio Tare dopo una sola stagione | i rossoneri puntano forte su D’Amico

Da pianetamilan.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di Milano ha deciso di separarsi dal direttore sportivo dopo una sola stagione. I dirigenti stanno ora concentrando le proprie attenzioni su Tony D’Amico, con cui sono stati avviati i primi contatti. La scelta di cambiare figura all’interno dell’organigramma arriva in un momento di riorganizzazione per la società, che mira a rafforzare la propria struttura sportiva. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui colloqui o sull’eventuale accordo.

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Il Milan è in ritiro in vista della sfida di domenica contro il Genoa: i rossoneri devono vincere sia contro il Grifone che contro il Cagliari per garantirsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Passaggio fondamentale per il futuro dei rossoneri: i premi UEFA e i ricavi sono fondamentali per il bilancio e il prossimo mercato. Il punto nevralgico di questi giorni, però, non è il campo, ma una possibile rivoluzione futura, di cui ha accennato anche Gerry Cardinale (qui tutte le sue parole). Come riporta 'Tuttosport', l'avventura di Igli Tare al Milan sembra ai titoli di coda. Il direttore sportivo lascerebbe il suo ruolo dopo una sola stagione e due sessioni di mercato al timone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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