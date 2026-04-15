Secondo quanto riportato da giornalisti specializzati, Tare potrebbe lasciare il suo ruolo con il Milan al termine della stagione. Viene indicato che i dirigenti dei rossoneri stanno monitorando anche la possibilità di un nuovo nome per la posizione. La notizia si basa su fonti di informazione e non su comunicazioni ufficiali da parte del club. Restano da attendere eventuali sviluppi ufficiali sulla vicenda.

Nonostante sia arrivato da una sola stagione, il futuro al Milan di Igli Tare potrebbe essere in bilico. Alcuni mesi fa erano iniziate a circolare delle voci legate ad un possibile addio del Direttore Sportivo albanese. causa di alcune divergenze interne, specialmente legate al mercato e alla piena operatività del DS. Se Tare dovesse davvero lasciare, significherebbe iniziare da capo un 'nuovo progetto' con nuovi nomi e nuove idee per un Milan che ha bisogno assolutamente del 'rilancio'. Ma la domanda sorge spontanea, chi potrebbe arrivare al suo posto? I nomi sono tanti, ma il l'esperto di mercato Nicolò Schira ha voluto fornire degli aggiornamenti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, addio a fine stagione di Tare? Schira: “I rossoneri osservano d’Amico”

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