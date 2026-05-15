Una voce unica nel suo genere attraversa sei ottave, passando da toni acuti a suoni profondi e gutturali. Questa voce ha scelto Bologna come sua tappa, lasciando un segno nel panorama musicale. La sua capacità di modulare il tono si manifesta attraverso una varietà di registri, dal canto melodico al growl più aggressivo, creando un effetto sorprendente e coinvolgente. La sua presenza si fa sentire in modo deciso, rendendo ogni esibizione un’esperienza intensa e memorabile.

C’è una voce che attraversa sei ottave come un falco che plana sulle correnti termiche, poi improvvisamente si trasforma in un urlo primordiale, in un bisbiglio, in un growl da morte nera, in un crooning di velluto anni Cinquanta. Quella voce appartiene a Mike Patton, nato il 27 gennaio 1968 a Eureka, California — un nome di città che sembra il titolo di un fumetto di John Zorn e che invece è una cittadina nebbiosa sull’Oceano Pacifico dove nessuno si aspetterebbe di vedere nascere uno dei musicisti più inclassificabili della storia del rock contemporaneo. Parliamo di un uomo che ha registrato un album intero — Adult Themes for Voice, 1996 — usando esclusivamente la propria voce e un microfono, durante i tour. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Mike Patton: la voce da sei ottave che ha scelto Bologna e ha riscritto il rock alternativo

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Mike Patton | A Voice Like No Other

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